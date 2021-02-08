"القاضية ممكن".. جلبيرتو يوجه رسالة دعم للاعبي الأهلي قبل مباراة بايرن ميونخ

وجّه الأنجولي جيلبرتو، نجم الأهلي السابق، رسالة دعم ومساندة للفريق قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم الاثنين، أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لـ جيلبرتو وهو يحفز لاعبي الأهلي قائلا: "القاضية ممكن يا أهلي".

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة تاريخية اليوم عندما يلعب أمام بايرن ميونخ بملعب الريان في إطار لقاءات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .