أوساكا تتأهل إلى الدور الثاني بفوز ساحق على بافليوتشنكوفا

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت نعومي أوساكا مشوارها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بطريقة رائعة اليوم الإثنين، وحققت انتصاراً ساحقاً على أنستاسيا بافليوتشنكوفا المتأهلة لدور الثمانية ثلاث مرات بنتيجة 6-1 و6-2 لتبلغ الدور الثاني.

وكان ينظر للاعبة الروسية المخضرمة بافليوتشنكوفا باعتبارها عقبة محتملة أمام أوساكا لكن اللاعبة اليابانية المصنفة الثالثة تفوقت عليها تماماً في المباراة الافتتاحية على ملعب رود ليفر.

وانسحبت أوساكا من قبل نهائي بطولة جيبسلاند بسبب مشكلة في الكتف، لكنها لم تظهر أي علامات على الألم وأمتعت الجماهير الموجودة في مدرجات الملعب الرئيسي.

وتلتقي أوساكا بعد ذلك مع كارولين جارسيا أو بولونا هرتسوج من أجل مكان في الدور الثالث.