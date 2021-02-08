نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق من سولشاير على إصابة بول بوجبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي على إصابة الفرنسي بول بوجبا التي تعرض لها أثناء تعادل الشياطين الحمر مع إيفرتون بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بوجبا تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة واستبدل بفريد في الدقيقة 39.

وألمحت التقارير الصحفية أن إصابة بوجبا تأتي بعد تألقه في الشهر الماضي، حيث كان قد اختير لاعب الشهر في المان يونايتد كما وقع اختيار جماهير الفريق على هدفه في مرمى فولهام ليكون الأفضل في شهر يناير الماضي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن النجم الفرنسي شارك في 28 مباراة في جميع البطولات في الموسم الحالي، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "إصابة بوجبا في الفخذ, تبدو إصابة عضلية، لذلك سيجري الفحوصات اللازمة ونتمنى أن يتعافى سريعًا."