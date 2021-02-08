نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيلة فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بمونديال الأندية المقام حاليا بقطر.

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني المباراة بتشكيل يضم كل من :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وأيمن اشرف ومعلول.

في خط الوسط: ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.

في خط الهجوم: الشحات وطاهر محمد ومحمد شريف.

ويلتقي الأهلي مع الفريق البافاري اليوم الاثنين على استاد الريان في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما تأهل على حساب الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات.