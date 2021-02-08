نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - خالد بيومي يوجه 4 نصائح إلى الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد بيومي المحلل بقنوات أبو ظبي الرياضية، على صعوبة مواجهة الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليا في قطر، وقام بتوجيه 4 نصائح للأهلي قبل مواجهة بطل أوروبا.

وقال خالد بيومي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "مواجهة الأهلي لبايرن ميونخ مباراة صعبة جدا والفوز شئ بعيد ولكن كرة القدم لاتعرف المستحيل".

وأضاف: "في أوقات كثيرة جدا الروح والعزيمة يمكنها الفوز على الفنيات وهذا المطلوب من لاعبي ألأهلي في هذه المباراة تحديداً والبعوا للمتعة ، وهذه المواجهة بين بطل إفريقيا وبطل أوروبا".

وأكمل: "الشناوي مصدر أمان للنادي الأهلي عليه دور كبير في قيادة الفريق ، لابد أن يكون أيمن أشرف وبدربانون في قمة تركيزهم طوال ال90 دقيقة".

وأردف: "الفرق الألمانية لاترحم ، إذا كنت ضعيف مش هترحمك وهتدوس عليك وهيعملوا عليك سكور كبير وأتمنى ده مايحصلش".

وتابع: "هي مباراة فاصلة 90 دقيقة تلعب على أجزاء معينة ، ممكن ألعب على خطأ من بواتينج يخلص الماتش وأي مباراة بتبدأ 50% لكل فريق وبعدها تتغير مجريات المباراة".

ووضع خالد بيومي 4 نصائح للأهلي للعب أمام بايرن ميونخ كالتالي:

أولاً.. لابد الأهلي لازم يصدق نفسه إنه بيلعب في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ثانياً.. سيكون هناك 11 لاعب أمام 11 لاعب، نعم هناك فروق فردية كبيرة، ولكن هذه مباراة للمتعة والشهرة، ولازم الأهلي يقول للعالم كله أنا بطل إفريقيا.

ثالثاً.. لازم موسيماني يكون عنده عنصر مفاجأة سواء في تكتيك أو أسلوب أو طريقة أو شكل أو لاعب.

رابعاً.. الحقيقة بايرن ميونخ فريق ليس لديه نقاط ضعف، ولكن لابد أن يلعب على قلبي الدفاع واللعب على العمق".

وتابع بيومي: عندي تشكيل مجنون شوية لو كنت مكان موسيماني هلعب بطريقة لعب مختلف وهو:

في حارسة المرمى: محمد الشناوي

ثلاثة في قلب الدفاع: أيمن أشرف ، بدر بانون ، محمد هاني.

وفي خط الوسط : علي معلول وحسين الشحات جناحين و3 في عمق الملعب السولية ، وأليو ديانج ، وأفشة.

وفي الهجوم: محمد شريف ، والتر بواليا.

وأختمم حديثه: هذا التشكيل يمثل عنصر المفاجأة ، وفي الكورة لازم تصدق نفسك ، وإذا توقعت الخسارة بلاش تلعب ، ليس مطلوب منك المكسب ، ولكن العب للشهرة".