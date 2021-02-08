نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية للغابة والبلاستيك وبنها بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة عشر للمجموعة السادسة للقسم الثالث بإقامة 3 مباريات وتختتم الجولة يوم الاربعاء بإقامة 5 مباريات قوية ومرتقبة.

مباريات الثلاثاء



1- الأميرية مع اسكو

يلتقي فريق الأميرية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة خالد سعد برصيد 13 نقطة مع فريق اسكو صاحب المركز الرابع بقيادة حمدى خاطر برصيد 20 نقطة.



2- سراى القبه مع العبور



على ملعب كهرباء شمال، يستضيف فريق سراى القبه متذيل المجموعة بقيادة شيكا برصيد 3 نقاط مع فريق العبور صاحب المركز

السادس برصيد 16 نقطة.



3- ايروسبورت مع قليوب



يلعب فريق ايروسبورت صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أحمد عبد الفتاح برصيد 6 نقاط مع فريق قليوب صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أحمد البلاح برصيد 4 نقاط.



وتختتم الجولة يوم الاربعاء :



1- مصر للتأمين مع الغابة



يشهد ملعب مصر للتأمين مباراة من العيار الثقيل تجمع فريق مصر للتأمين صاحب المركز السابع بقيادة عمرو عبده برصيد 16 نقطة مع فريق الغابه متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 25 نقطة.



2- ألماظة مع البلاستيك



يحل فريق البلاستيك وصيف المجموعة بقيادة عيد مزاريق برصيد 24 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق ألماظة صاحب المركز التاسع بقيادة

جمال ترك برصيد 14 نقطة.



3- المرج مع بنها



يواجه فريق المرج صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد 14 نقطة فريق بنها صاحب المركز الثالث بقيادة سعيد مدبولي برصيد 23 نقطة.



4- الشمس مع اتحاد الشرطة



يلتقي فريق الشمس صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد عيد عبدالملك برصيد 16 نقطة مع فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الخامس بقيادة ضياء عبد الصمد برصيد 17 نقطة.



5- بهتيم مع طوخ

يستضيف فريق بهتيم صاحب المركز الثالث عشر بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 6 نقاط مع فريق طوخ صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد خطاب برصيد 12 نقطة.

ترتيب المجموعة السادسة



1- الغابة 25 نقطة

2- البلاستيك 24 نقطة

3- بنها 23 نقطة

4- اسكو 20 نقطة

5- اتحاد الشرطة 17 نقطة

6- العبور 16 نقطة

7- مصر للتأمين 16 نقطة

8- الشمس 16 نقطة

9- ألماظة 14 نقطة

10- المرج 14 نقطة

11- الأميرية 13 نقطة

12- شباب طوخ 12 نقاط

13- بهتيم 9 نقاط

14- ايروسبورت 6 نقاط

15- قليوب 4 نقاط

16- سراي القبه 3 نقاط

