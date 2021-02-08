نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع خالد بيومي المحلل بقنوات أبو ظبي الرياضية، التشكيل الأفضل للأهلي من وجهة نظره أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً في قطر.

وقال خالد بيومي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "عندي تشكيل مجنون شوية لو كنت مكان موسيماني هلعب بطريقة لعب مختلف لازم يكون فيها مفاجأة:".

وجاء تشكيل خالد بيومي كالتالي:

في حارسة المرمى: محمد الشناوي

ثلاثة في قلب الدفاع: أيمن أشرف ، بدر بانون ، محمد هاني.

وفي خط الوسط : علي معلول ، حسين الشحات جناحين و3 في عمق الملعب السولية ، وديانج ، وأفشة.

وفي الهجوم: محمد شريف ، والتر بواليا.

وأنهى بيومي حديثه: "هي مباراة فاصلة 90 دقيقة تلعب على أجزاء معينة ، ممكن ألعب على خطأ من بواتينج يخلص الماتش وأي مباراة بتبدأ 50% لكل فريق وبعدها تتغير مجريات المباراة".