نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان 2021/02/09 في إياب نصف نهائي الكأس والقناة المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، تترقبها الجماهير الإيطالية لمشاهدة قمة الكرة الإيطالية، فاليوفي الفائز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 يرغب في تكرار الفوز اليوم، خاصة أنه يلعب على ملعبه ويكفيه التعادل للعبور إلي النهائي، سوف تنقل المباراة على أكثر من قناة تلفزيونية رياضية، وكان يوفنتوس قد تخطى فريق جنوى في الدور أل 16 بنتيجة 3-2، ثم فاز في الدور الربع نهائي على فريق سبال بنتيجة كبيرة 4 أهداف دون رد، ليصل إلي الدور نصف النهائي ليلتقي إنتر اليوم، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس في مباراة الإنتر القادمة في الكأس.

التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس أمام إنتر ميلان في الكأس

حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع : ما تياس دي ليخت، بونوتشي، دانيلو.

خط الوسط : كوادرادو، وستون ماكيني، أرتور، أدريان رابيو، فيدريكو.

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو، ألفارو موروتا.

أما الفريق الضيف في مباراة اليوم فريق إنتر ميلان فيسعى للفوز، ولا مجال عنده إذا كان يرغب في الصعود إلي نهائي الكأس إلا الفوز على يوفنتوس، بعد أن خسر في مباراة الذهاب على ملعبه، وكان فريق إنتر قد تخطى في مباراة الدور أل 16 فريق فيورنتينا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ثم في مباراة ربع النهائي فاز على ميلان الإيطالي 2-1 ليصعد إلي الدور نصف النهائي، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق إنتر ميلان ضد يوفنتوس اليوم في نصف نهائي الكأس.

التشكيل المتوقع لفريق إنتر ميلان أمام يوفنتوس في الكأس

حراسة المرمى : سمير هاندنوفيتش.

خط الدفاع : ميلان شكرنتيار، ستيفان دي فري، أليساندرو باستوني.

خط الوسط : أشلي يونج، أرتور فيدال، أشرف حكيمي، نيكولا باويلا، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم : لوكاكو، مارتينيز.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان والقنوات الناقلة

تلعب مباراة العودة في الدور نصف النهائي في كأس إيطاليا بين يوفنتوس و الإنتر غداً الثلاثاء، الموافق 2021/02/09 في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر شاشة قناة sport tv 3 potugal ، sport 2 hungary.