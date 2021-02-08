موعد ماتش الأهلي والبايرن اليوم والقنوات الناقلة نايل سات مجانا كاس العالم للأندية

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عمر شويل - جدة يتحدد اليوم الأثنين 8 فبراير 2021 الطرف الثاني في نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر حين يقام مباراة بايرن ميونيخ الألماني ضد الأهلي المصري في الدور نصف النهائي من البطولة التي شهدت بالأمس مباريات قوية تمكن فيها الدحيل القطري من تحقيق الفوز على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليحقق المركز الخامس في البطولة، كما تمكن فريق تيجريس أونال المكسيكي من بلوغ المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز ضد فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بهدف دون رد سجله المهاجم الفرنسي المخضرم جينياك من ركلة جزاء قاد بها فريقه بجدارة نحو النهائي في انتظار الفائز من موعد ماتش الأهلي والبايرن اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت قطر.

الأهلي المصري في مواجهة من العيار الثقيل ضد بايرن ميونخ الألماني ساعيا لتحقيق ثاني انتصاراته في البطولة التي بدأ مشواره بها من الدور الأول حين التقى مع فريق الدحيل القطري، وحقق الفوز بهدف دون رد عن طريق حسين الشحات ليتأهل بجدارة نحو نصف نهائي البطولة لملاقاة بايرن ميونخ الذي يستهل مشواره في المونديال من الدور نصف النهائي بحسب ماتنص قواعد البطولة منذ انطلاقها بتواجد بطل دوري أبطال أوروبا، وبطل أمريكا الجنوبية في ذلك الدور بشكل مباشر، ويأمل الأهلي في تحقيق فوز يؤهله للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بعد أن فشل في ذلك في مشاركاته الخمس الماضية التي بلغ فيها نصف النهائي في مناسبتين قبل أن يخسر ويكتفي بخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

بايرن ميونخ حقق الموسم الماضي لقب دوري أبطال أوروبا على حساب فريق باريس سان جيرمان بالفوز بهدف دون رد عن طريق كومان الذي قاد البافاري لتحقيق الفوز في مباراته الأخيرة منذ أيام ضد هيرتا برلين بهدف نظيف ليحافظ على صدارة ترتيب البوندزليجا بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه لايبزيغ صاحب المركز الثاني، ويأمل البافاري في مواصلة الانتصارات أمام الأهلي الذي التقى معه موسم 2012 وديا في الدوحة وعلى نفس ملعب مباراة اليوم في مباراة قوية انتهت بفوز البايرن بهدفين سجلهما أوليتش مقابل هدف وحيد سجله محمد بركات للأهلي.

موعد ماتش الأهلي والبايرن اليوم

8:00 توقيت مصر والسودان وفلسطين.

9:00 توقيت مكة المكرمة، وقطر، والكويت.

10:00 توقيت الإمارات.

7:00 توقيت المغرب، وتونس، والجزائر.

6:00 توقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبايرن ميونخ مجانا