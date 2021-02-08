رئيس المحررين بـ صحيفة بيلد: بايرن ميونخ لم يكن متحمسًا للمشاركة في مونديال الأندية

تحدث توبي ألتشفيل، رئيس المحريين والمراسلين بصحيفة "بيلد" أعرق الصحف الألمانية، عن المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال توبي ألتشفيل في تصريحات خاصة:"أكن كامل الاحترام للنادي الأهلي، فهو بطل قارته وتأهل لنصف نهائي كأس العالم".

وأضاف:" كارل هانز رومينيجيه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ أكد لي أنه يجب احترام النادي الأهلي لأنه نادي كبير ويملك قاعدة جماهيرية كبيرة".



وتابع :" اكتشفنا أن النادي الأهلي لديه لاعبا يدعي بيكهام، على اسم اللاعب الإنجليزي ديفيد بيكهام، والذي لدي بايرن ميونخ ذكريات ليست جيدة معه، ربما يدخل بيكهام في المبارة ويسجل هدفا أو يصنع آخرا."



وأردف قائلا:" لاعبو بايرن ميونخ لم يكونوا متحمسين للقدوم لقطر من أجل المشاركة في البطولة، لكن رئيس النادي كان متحمسا من أجل تحقيق اللقب السادس في موسم واحد وهو الذي لم يحققه أي نادي سوى برشلونة.



وأكمل قائلا:" بايرن ميونخ قد يواجه صعوبة في الاستعداد للمباراة والتأقلم على المناخ هنا، لكن أعتقد أنه الأقرب للفوز."