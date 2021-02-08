طه إسماعيل يكشف لـ دوت الخليج خطة الأهلى المثالية لتحقيق المعجزة أمام البايرن

أكد الدكتور طه إسماعيل المحلل الكروى الشهير ونجم الكرة المصرية الأسبق أن مواجهة الأهلى أمام بايرن ميونيخ المقرر إقامتها اليوم بملعب الريان فى إطار لقاءات نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية صعبة للغاية على ممثل القارة الإفريقية .

وقال الدكتور طه إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن الأهلى سيواجه فريقا مليئا بالنجوم أصحاب المستويات الفنية والبدنية الفائقة وهو الأمر الذى يتطلب التحضير بقوة لها سواء على المستوى الذهنى والمعنوى أيض بالنسبة للاعبين.

ويري إسماعيل ضرورة تغيير طريقة اللعب عن التى خاض بها الأهلى مباراته الماضية أمام الدحيل القطري والتى كان يعتمد على أربع مدافعين وهم محمد هانى وأيمن أشرف وبدر بانون وعلى معلول بجانب لاعبين فى وسط عمرو السولية وحمدي فتحى وأمامهما مجدى قفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر خلف المهاجم الوحيد والتر بواليا.

ويري إسماعيل أنه يجب الاعتماد على 3 لاعبين فى وسط الملعب من أجل مواجهة الاندفاع الهجومى للفريق البافاري والذى يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين أصحاب القدرات الفنية المميزة القادرة على صناعة الفارق فى أى وقت فى المباراة.

وقال إسماعيل إنه يجب الاعتماد على السرعات بشكل كبير فى الشق الهجومي بالنسبة للأهلى من خلال الدفع بمحمد شريف فى الخط الأمامى ومعه طاهر محمد طاهر والشحات أو كهربا ، كما يرى إمكانية الاستغناء عن الدفع بمجدى قفشة فى بداية المباراة مع الدفع بأليو ديانج بجانب السولية وحمدى فتحى أو أكرم توفيق مشيرا إلى أن الأهلى قادر على تقديم مباراة جيدة وخطف أنظار العالم خلال مباراة اليوم فى ظل امتلاكه مجموعة من أبرز اللاعبين فى كل المراكز وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وبدر بانون ومعلول وديانج والسولية وقفشة وشريف وكهربا وبواليا وطاهر وغيرهم من اللاعبين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة والمفتوحة بجانب إذاعتها عبر قناة الكأس القطرية المفتوحة أيضا .

وكان الأهلى فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب المدينة التعليمية بربع نهائى مونديال الأندية ، وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد .