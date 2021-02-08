نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن رسالة رونالدو لزملائه في يوفنتوس عقب مواجهة روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس فوزا غاليا أمام روما بهدفين نظيفين سجل إحداهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك مساء أمس السبت ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

رسالة رونالدو للاعبي يوفنتوس بعد الفوز على روما

وأعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بإحرازه هدفا ومساهمته في فوز فريقه يوفنتوس أمام روما بالجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس، هدف التقدم لليوفي الذي فاز بنتيجة 2-0 على روما، بمنافسات الجولة الـ 21 لبطولة الدورى الإيطالى.

من جانبه نشر الأسطورة البرتغالية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" رسالة كتب بها: "سعيد للتسجيل ومساعدة الفريق ضد خصم قوي، 3 نقاط مهمة، أحسنتم يا شباب، معا للنهاية".

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس رفع رصيده بعد الفوز على روما إلى النقطة 42 في المركز الثالث، بينما تجمد روما في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.