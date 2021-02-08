نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث الرسمى لنادى الزمالك يقرر مساندة الأهلى أمام بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، إنه قرر مساندة النادي الأهلى أمام بايرن ميونخ الألماني، فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

ويلاقي الأهلي نظيره بايرن ميونخ الألماني اليوم الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب أحمد بن علي في الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

وتحدث عصام سالم فى تصريحات إذاعية قائلًا: سأشجع الأهلى ضد بايرن ميونخ، متمنيًا له تشريف الكرة المصرية أمام بطل أوروبا، كلنا كمصريين فى ظهر الأهلى.

وأوضح: ان مباراة بطل أفريقيا ضد بطل أوروبا، تعد المرة الثالثة التى يلتقى فيها فريق عربى مع فريق أوروبى فى مونديال الأندية، حيث ألتقى من قبل الفريق البافاري ضد الرجاء المغربي، وريال مدريد ضد العين الإماراتى.

وأختتم: يبقي بطل أوروبا دائمًا وأبدًا المرشح الأول للحصول على المونديال، ما يعنى أن كل الأضواء مسلطة على مباراة الأهلى وبايرن ميونخ.