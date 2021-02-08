نادال يدافع عن ميسي في أزمة تسريب عقده

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أحمد جودة - القاهرة - دافع رافائيل نادال نجم التنس الإسباني عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في أزمة تسريب عقده مشددا على أنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.

وقال نادال في تصريحات لوسائل الإعلام:"ميسي هو أحد أفضل اللاعبين على مر التاريخ وهو يتقاضى ما كان النادي مستعداً لدفعه بعد الاتفاق معه وهنا تكون الأمور غير قابلة للنقاش."

وأضاف: "ميسي يستحق كل التقدير وهو غير ملزم بالتعامل مع شئون النادي المالية، يجب على إدارة النادي التصرف في هذا الأمر."

وعن الوضع الحالي الذي ريال مدريد، اختتم نادال تصريحاته قائلا: "الفريق يمر بأوقات صعبة للغاية، وهذه أوقات يصعب التكهن بكيفية انتهائها، المهم أن يبقى مدريد كما هو ."