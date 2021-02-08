نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الهولندي مارتن يول، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مواجهة ناديي الأهلي وبايرن ميونيخ الليلة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب مارتن يول عبر حسابه على الفيسبوك قائلًا: "فخور انني عملت او لعبت لهذه النوادي الـ2.. ناديان من اكثر الاندية نجاحا في تاريخ كرة القدم

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره نادي بايرن ميونخ اليوم الأثنين في تمام الثامنة مساءً على ملعب الريان.

الجدير بالذكر أن الأهلي صعد إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية.