الغيابات تضرب المقاصة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيراميكا كيلوباترا المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء اليوم الاثنين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 للدوري.
وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وأسامة العزب وأحمد صبيحة وأحمد متعب وحسني فتحي وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف وعلي محمد وعبد الله مجدي وشميلس بيكلي وباولن فوافي وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد أمين "أوفا" وأحمد عادل "ميسي" ومحمود غزالي وزياد أشرف.
ويغيب عن قائمة الفريق لمباراة سيراميكا كيلوباترا كل من محمد دسوقي وعماد فتحي وهشام محمد وعاصم سعيد وخالد أوتشو بسبب الإصابة، بجانب الثنائي مصطفى شبيطة ومحمد عادل "أمو" لأسباب فنية.
وخاض فريق المقاصة مساء أمس مرانه الختامي استعدادا لمباراة سيراميكا كيلوباترا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران غادر اللاعبون المختارون ضمن القائمة القاهرة للانتظام في المعسكر المغلق بأحد فنادق مدينة السويس حتى موعد المباراة.
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