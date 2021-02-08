الرياضة

الغيابات تضرب المقاصة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيراميكا كيلوباترا المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء اليوم الاثنين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وأسامة العزب وأحمد صبيحة وأحمد متعب وحسني فتحي وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف وعلي محمد وعبد الله مجدي وشميلس بيكلي وباولن فوافي وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد أمين "أوفا" وأحمد عادل "ميسي" ومحمود غزالي وزياد أشرف.

ويغيب عن قائمة الفريق لمباراة سيراميكا كيلوباترا كل من محمد دسوقي وعماد فتحي وهشام محمد وعاصم سعيد وخالد أوتشو بسبب الإصابة، بجانب الثنائي مصطفى شبيطة ومحمد عادل "أمو" لأسباب فنية.

وخاض فريق المقاصة مساء أمس مرانه الختامي استعدادا لمباراة سيراميكا كيلوباترا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران غادر اللاعبون المختارون ضمن القائمة القاهرة للانتظام في المعسكر المغلق بأحد فنادق مدينة السويس حتى موعد المباراة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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