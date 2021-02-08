أكد تقرير صحفي اليوم، الإثنين، أن يوفنتوس مهدد بفقدان 10 من لاعبيه، في حال تخطي عقبة إنتر ميلان، بنصف نهائي كأس إيطاليا.
واقترب يوفنتوس من التأهل لنهائي كأس إيطاليا، بعد فوزه على إنتر بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو، ويستعد لمواجهة الإياب، على ملعب أليانز ستاديوم، مساء غد الثلاثاء.
ووفقًا صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس مهدد بفقدان 10 لاعبين، بسبب تراكم البطاقات.
وذكرت الصحيفة أسماء اللاعبين وهم: كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا - ماتياس دي ليخت - بنتانكور - ديميرال - آرثر ميلو - بيرنارديسكي - كييزا - أدريان رابيو - أليكس ساندرو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على رأسهم رونالدو.. يوفنتوس مهدد بفقدان 10 لاعبين في نهائي الكأس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.