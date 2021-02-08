محتاجين 11 راجل.. عصام الحضري يقدم روشتة فوز الأهلي على بايرن ميونخ

أكد عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، أن الفريق قادر على الفوز أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر مساء اليوم.

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" في كرة القدم لا يوجد شيء اسمه مستحيل".

محتاجين 11 راجل في الملعب

واللي يلعب للنادي الأهلي لا يلعب سوي للفوز

كونوا علي قدر المسؤولية وانتم قد التحدي

كل التوفيق يا ابطال وربنا يكرمكم وينصركم وكلنا في ظهركم وانشاء الله تكسروا الدنيا

بالتوفيق يا أبطال"

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة تاريخية اليوم عندما يلعب أمام بايرن ميونخ بملعب الريان، في إطار لقاءات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة والمفتوحة بجانب إذاعتها عبر قناة الكأس القطرية المفتوحة أيضًا.

وكان الأهلي فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب المدينة التعليمية بربع نهائي مونديال الأندية ، وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد.