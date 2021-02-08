تصريح مثير من بايرن ميونيخ قبل ساعات من مواجهة الأهلي

أعلن نادى بايرن ميونخ الألمانى جاهزيته لمواجهة الأهلى، فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، ضمن لقاءات الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى قطر.
وكتبت الصفحة الرسمية لبطل أوروبا على فيسبوك، "الأسطول البافارى جاهز للمعركة" .
كشف صحفية بيلد الألمانية عن تشكيل بايرن ميونيخ فى مباراته المرتقبة أمام الأهلى والمقرر إقامتها اليوم بملعب الريان فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات كأس العالم للأندية .
وقال الصحيفة الألمانية إن فليك المدير الفنى استقر على تشكيل قوى لخوض مباراة اليوم رافضا فكرة الاستعانة بأى لاعب بديل بها فى ظل الأهمية الكبيرة لها .
وقالت الصحيفة إن البايرن سيدخل مباراة الأهلى بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : مانويل نوير
خط الدفاع : بافارد وبواتينج وألبا وديفيد .
خط الوسط : ماسولا وكوميتكش وكومان .
خط الهجوم : جانبري ومولر وليفاندوفسكى .
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