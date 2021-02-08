نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يعلق على أخطاء أليسون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق يورجن كلوب مدرب ليفربول على الأخطاءالفادحة التي ارتكبها حارس الريدز أليسون بيكر أمس أمام مانشستر سيتي.

وأنقذ أليسون ليفربول كثيراً في الموسمين الماضيين لكنه مرر الكرة مرتين بالخطأ للاعبي سيتي في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني ليجعل إيلكاي غندوغان النتيجة 2-1 وبعدها يضيف رحيم سترلينغ الهدف الثالث.

وفي أجواء متجمدة في مرسيسايد حاول كلوب تفسير الأداء السيء لحارسه.

وقال عن هدف سيتي الثالث: "ربما كان يشعر ببرودة في قدميه، يبدو الأمر مضحكاً، لكننا لا نعرف حقيقة الوضع".

وتجرع ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في ملعبه بالدوري حيث لم يسبق له الخسارة في 68 مباراة سابقة على ملعب آنفيلد.

وقال كلوب: "كنا نقدم أداء جيداً، لكننا ارتكبنا هفوتين فادحتين، عندما تصل النتيجة إلى 3-1 في مباراة كبيرة مثل اليوم يكون من الصعب التعويض وبعدها سجل فودين الهدف الرابع بشكل رائع، أنقذ أليسون الفريق في مرات كثيرة ولا نشكك في قدراته لكنه ارتكب هفوتين الليلة وهكذا سارت الأمور".

ومما يزيد من إحباط كلوب أن أخطاء أليسون جاءت بعد هدف التعادل الذي سجله محمد صلاح من ركلة جزاء بعد أن وضع غندوغان سيتي في المقدمة بعد أربع دقائق من الشوط الثاني.

وبهذه الهزيمة الخامسة لليفربول هذا الموسم يبقى على بعد عشر نقاط من سيتي المتصدر في المركز الرابع وباتت آماله في الحصول على اللقب الثاني على التوالي في الدوري في مهب الريح.