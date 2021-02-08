بطلات وادي دجلة يحصدن 7 ميداليات ببطولة كأس مصر للجمباز الفني

واصل فريق وادي دجلة للجمباز الفني للناشئات تحت سن 9 سنوات أداءهن المتميز، حيث حاز الفريق 7 ميداليات متنوعة في بطولة كأس مصر للجمباز الفني، والتي أُقيمت يوم 7 من شهر فبراير الجاري، بنادي المقاولون العرب. وحصد الفريق بجدارة 6 ميداليات ذهبية، وميدالية برونزية.

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