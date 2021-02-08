رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة موسيمانى حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ مساء اليوم فى إطار لقاءات نصف نهائى كأس العالم للأندية.
وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكر الأهلى من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن أملا فى تحقيق الفوز ودخول التاريخ من أوسع أبوابه.
وخرج عدد من اللاعبين من الحسابات الفنية لموسيمانى فى مباراة اليوم أمام بايرن ميونيخ على رأسهم مصطفى شوبير الحارس الثالث فى ظل اعتماد موسيمانى بشكل كامل على محمد الشناوى كحارس أساسي ومعه على لطفى الحارس الثانى.
كما خرج سعد سمير من حسابات الجهاز الفنى نتيجة الاعتماد بشكل مستمر على أيمن أشرف وبدر بانون فى قيادة الدفاع مع وجود ياسر إبراهيم بدلا لهما.
وخرج أيضا جونيور أجايي من حسابات موسيمانى فى مباراة اليوم أمام بايرن ميونيخ نتيجة عودته من إصابة طويلة أدت إلى تغيبه عن الفريق طوال الفترة الماضية.
وكان الأهلى فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب المدينة التعليمية بربع نهائى مونديال الأندية، وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. 3 لاعبين خارج حسابات موسيمانى فى مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.