محمد فضل: بدر بانون كان قريبا من الأهلي في ولاية كارتيرون

كشف محمد فضل مدير التعاقدات في الاهلي السابق عن مفاجأة جديدة بشأن بدر بانون نجم الأهلي الحالي

واكد.محمد فضل في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن بانون كان قريبا من الانضمام للاهلي خلال فترة توليه منصب مدير التعاقدات مشددا أن باتريس كارتيرون المدير الفني وقتها للفريق رفضه.

واضاف أن كارتيرون فضل التعاقد مع ساليف كوليبالي وقتها للانضمام للفريق مشددا أن بانون اضافه قويه للفريق

وتابع أن بانون يشبه عماد النحاس نجم الأهلي السابق مشددا أنه مازال يمتلك الكثير ليقدمه مع الفريق