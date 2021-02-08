باسم مرسي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام سيراميكا كيلوباترا

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا كيلوباترا، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد متعب وحسني فتحي
خط الوسط: محمد مخلوف وأحمد صبيحة وعبدالله مجدي ومفتاح طقطق
الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعلى محمد وأسامة العزب وإسلام صالح ومحمود الغزالي وأحمد أمين "أوفا" وشميلس بيكلي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي".
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