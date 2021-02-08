أشرف صبحي يشهد ورشة عمل إنشاء نظام لإدارة المشروعات بالوزارة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ورشة عمل حول إنشاء نظام لإدارة المشروعات بوزارة الشباب والرياضة .

حضر الورشة، نائبى البرلمان محمود حسين ومحمد عوض، وقيادات وزارة الشباب والرياضة ومسئولي برنامج مشواري من يونيسيف ، وتضمنت الورشة مجموعة حوارات نقاشية حول نظام إدارة المعلومات .

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في كلمته الافتتاحية لورشة العمل علي الدور العميق للوزارة ، مشددًا على ضرورة التسويق الجيد والفعال لما يتم عمله ، وكذلك الحلول الفعالة للشباب من خلال النظام الجديد وبلوره ذلك.

وأشار إلى أن توقيت إنشاء نظام لإدارة المشروعات بالوزارة يأتي متوافقا مع إستراتيجية الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة نحو بناء الإنسان مواكبة التطور التكنولوجي .

ويتضمن النظام مجموعة من الأنظمة التي تتعلق بالمتابعة والمراقبة باستخدام مؤشرات معتمدة ، بالإضافة إلي نظم التعليم والتوظيف والذي يستحوذ علي جزء كبير من النظام من خلال إيجاد حلقة ربط قوية بين طالبي العمل والجهات الطالبة لربط بسوق العمل والتمكين الإقتصادي للشباب .