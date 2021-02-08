نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة مصر للمقاصة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة مصر للمقاصة في الثانية والنصف عصر اليوم على ملعب السويس ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد توني - سيف تقا - عبد الله محمود - فابريس نجا

خط الوسط: محمود نبيل - كوامي بونسو - صالح جمعه - ميدو جابر

خط الهجوم: شادي حسين - محمد ابراهيم.

ويجلس إلى مقاعد البدلاء محمود شكري -وليد عبد المنعم - عاشور الأدهم - رجب عمران "ريجا" - رجب بكار - أحمد غنيم - محمد مسعد - شريف دابو - أحمد ياسر ريان.