الاتحاد الأوروبى يكشف عن ملعب مواجهة لايبزيج وليفربول بدوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، عن الملعب الذي ستقام عليه مباراة لايبزيغ الألماني وليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

وحدد "يويفا" ملعب بوشكاش أرينا فى العاصمة المجرية بودابست، لتقام مباراة لايبزيغ وليفربول عليه يوم الثلاثاء بعد المقبل 16 فبراير.

وكان من المفترض ان تقام المباراة في ألمانيا، ولكن السلطات الألمانية ترفض إستقبال أي رحلات طيران قادمة من إنجلترا بسبب جائحة فيروس كورونا.

يذكر ان الريدز تعرض لهزيمة قاسية أمام مانشستر سيتي برباعية مقابل هدف، امس الأحد في إطار مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتصبح الهزيمة الخامسة هذا الموسم في البريميرليج.