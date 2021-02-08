نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل وحكام لقاء السكة الحديد وبورتو بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل فريق السكة لقاء بورتو السويس بعد قليل بالجولة الـ 12 للقسم الثاني، بتشكيل ضم، إبراهيم شعللها، محمد رمزي، أسامة صبحى، أحمد النحاس، المتولى محمود، أمير حجازي، فتحى مجدى، سايكو، محمد أحمد ريعو، محمود كشلط، محمد العربي.

ويتواجد في البدلاء : أحمد سعودي، عمر سعد،طع زين، محمود أكمل، محمد ناجح، عبد العليم السيد، اسلام صلاح محمد رمزي، عمرو عزت,\



بينما يتكون فريق بورتو من عبد العال محمود، بلال خميس، حسين الحسيني، محمد منير، كريم سعد، محمد أحمد عيد، محمود بحيرى حرشة ، عمرو اسماعيل، حسين البدري، اسلام فتحي، محمود صالح.



وتواجد في البدلاء مصطفى عبد الستار،احمد حسين، محمد محمود، أحمد عباس، عصام عابدين، على الملواني، مصطفى مجدي، عبد العاطي عبد العاطي، سيد حمدي.



يدير المباراة الحكم حماده القلاوى ويعاونه شهاب راشد مساعد أول ومحمد سعيد شيكا مساعد ثانى وحكم رابع اسلام مصطفى.