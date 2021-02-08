نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة زد وجمهورية شبين بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أسامة نبيه، المدير الفني لفريق زد، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراته أمام جمهورية شبين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بدوري القسم الثاني.



ويضم التشكيل كلا من: وليد توفيق، أحمد دويدار، إسلام رمضان، محمد أحمد كماتشو، كريم بدير، حسني زكي، عبدالله سمير، أحمد عادل، الإفريقي كليف مانديرا، نانا انتوي، محمد شاهين .



ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد شريف، أحمد فتحي، محمد حمدي، عمر رجب، عمر جبشي أحمد فؤاد، شريف أشرف، إسلام عصام، ايمن متولي.



أما تشكيل جمهورية شبين يضم كلا من: أحمد شوقي، محمد عبدالمنعم، محمد فتحي، يسري وحيد، سيد شعبان، أحمد ماجد، أحمد جعفر، محمد عزت، أكرم عبدربه، محمد مسعد، شريف مجدي.



ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من : أحمد المحرات، مصطفى شلبي، ربيع يسري، أحمد عبدالعزيز، محمود عزت، أيمن سعد، محمد خالد ، مصطفى صلاح بليه .