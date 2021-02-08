بلاش تعليمات.. نجم الأهلي يوجه نصيحه لموسيماني ويكشف عن طريقة اللعب الأنسب

ليست مستحيلة.

أكد ضياء السيد نجم الأهلي والمنتخب السابق، أن مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم نسب فوز المارد الأحمر بها قليله نظرا لكونها امام أحد الفرق الأوروبية الكبري ولكنها

واضاف ضياء السيد في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق يجب أن يخوض المباراة بطريقه لعب 2،3، 3، 3 وليس 4، 2، 3 1 حيث أنه يجب أن يؤمن نصف الملعب تماما.

وتابع أن الفريق عليه أن يؤدي المباراة بشكل جيد و يقدم أداء مميز أمام بطل أوروبا، مشددا علي أن الاهلي فريق كبير وعظيم ويخوض المباراة بلا أي ضغوط.

ووجه نصيحه لموسيماني بانه يجب عليه ألا يعطي اللاعبين الكثير من التعليمات حتي لا يتسبب في أرباكهم وتوترهم خلال المباراة.