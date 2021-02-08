أحمد مجاهد يدعم الأهلي أمام بايرن ميونيخ في مونديال الأندية

حرص أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على تلبية دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم لحضور كأس العالم للأندية، حيث توجه إلى الدوحة لدعم فريق النادي الأهلي في لقائه اليوم أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا وألمانيا.

وقال رئيس الاتحاد المصري إن دعم الأهلي اليوم أمر مهم لفريق يمثل الكرة المصرية والعربية والأفريقية نأمل جميعا أن يحقق ما تصبو إليه الجماهير الكروية على هذه المستويات الكبيرة.

كان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة، بانتصار صعب، على الدحيل القطري صاحب الأرض، في ربع النهائي، بنتيجة 1-0 ، ليصطدم مع بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي.