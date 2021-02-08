التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بمسؤولي الإتحاد المصري للشراع برئاسة عمرو أبو السعود ، لبحث ترتيبات وتفاصيل استضافة مصر لبطولتي أفريقيا للأوبتمس سبتمبر القادم وبطولة كأس العالم للكايت سيرف نوفمبر القادم . وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لا تتأخر في دعم الاتحادات التي تستضيف البطولات العالمية والقارية لأنها تعكس صورة ذهنية رائعة وآمنه عن مصر . وتعد رياضة الشراع من الرياضات التى تتميز بقواعد الانضباط الصحي واهمها التباعد الاجتماعي، حيث إن لاعبيها تتوفر بينهم مسافات كافية لحمايتهم خاصة وانهم يتسابقون في البحر المفتوح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة يبحث مع الاتحاد المصري للشراع ترتيبات استضافة بطولتي أفريقيا والعالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.