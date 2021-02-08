غادر وفد رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، الإثنين، إلى قطر من أجل حضور الأدوار النهائية من كأس العالم للأندية، بحسب صحيفة "الرياضية".
وتأتي مغادرة الوفد السعودي لحضور مونديال الأندية بدعوة من الاتحادين الدولي والقطري لكرة القدم، حيث يرأس الوفد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وبرفقته خالد الثبيتي نائب الرئيس، وإبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد.
يستعد الأهلي لخوض مواجهة تاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تحتضنها قطر، مساء اليوم الإثنين.
وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة، بانتصار صعب، على الدحيل القطري صاحب الأرض، في ربع النهائي، بنتيجة 1-0 ، ليصطدم ببايرن ميونخ في الدور قبل النهائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد رياضي سعودي يطير إلى قطر لحضور مونديال الأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.