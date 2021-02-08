وفد رياضي سعودي يطير إلى قطر لحضور مونديال الأندية

غادر وفد رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، الإثنين، إلى قطر من أجل حضور الأدوار النهائية من كأس العالم للأندية، بحسب صحيفة "الرياضية".

وتأتي مغادرة الوفد السعودي لحضور مونديال الأندية بدعوة من الاتحادين الدولي والقطري لكرة القدم، حيث يرأس الوفد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وبرفقته خالد الثبيتي نائب الرئيس، وإبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد.