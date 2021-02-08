الدوري المصري.. شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا ومصر المقاصة

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أمام مصر المقاصة المقامة بينهما بملعب السويس الجديد، في إطار الجولة الـ 12 من منافسات الدوري الممتاز.
كان سيراميكا الأخطر طوال أوقات الشوط الأول وأضاع مجموعة من الفرص السهلة لكتابة التفوق، والتي يأتي على رأسها إضاعة ركلة جزاء من قبل شادي حسين مهاجم الفريق.
ويخوض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: محمد توني - سيف تقا - عبد الله محمود - فابريس نجا
خط الوسط: محمود نبيل - كوامي بونسو - صالح جمعه - ميدو جابر
خط الهجوم: شادي حسين - محمد إبراهيم.
ويجلس على مقاعد البدلاء محمود شكري -وليد عبد المنعم - عاشور الأدهم - رجب عمران "ريجا" - رجب بكار - أحمد غنيم - محمد مسعد - شريف دابو - أحمد ياسر ريان.
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