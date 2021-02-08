واكد اكرامي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أنه يرفض الحديث في هذا الأمر، مشددا أن اكرامي و صبحي هما الأجدر بالرد على تلك الإساءات.
واضاف أن ما يتعرض له شريف ورمضان " قذارة "، مشددا أن الهجوم عليهما غير مبرر ولا داعي له، موضحا أن شريف ورمضان يركزان فقط في المران ومباريات الفريق ولديهما إصرار على تقديم اداء جيد يليق بهما مشددا أن الرد الأنسب سيكون في الملعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إكرامي يرد على هجوم الجماهير ضد رمضان صبحي وشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.