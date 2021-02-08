أحمد مجاهد يدعم الأهلي أمام البايرن من الدوحة

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أحمد جودة - القاهرة - حرص أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على تلبية دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم ، حيث توجه إلى الدوحة لدعم فريق النادي الأهلي في لقائه اليوم أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا وألمانيا.

وقال رئيس الاتحاد المصري إن دعم الأهلي اليوم أمر مهم لفريق يمثل الكرة المصرية والعربية والأفريقية نأمل جميعا أن يحقق ما تصبو إليه الجماهير الكروية على هذه المستويات الكبيرة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي اليوم الاثنين فى نصف نهائى كأس العالم للأندية والمقام فى قطر خلال الأيام الحالية، فى لقاء قوي بين الفريقين.