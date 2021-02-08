نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة تشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2020 – 2021، وذلك بعدما سجل 16 هدفًا مع اليوفي، ليقترب بقوة من حصد جائزة "هداف" البطولة هذا الموسم.

ويلاحق كريستيانو رونالدو على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الثلاثي، روميلو لوكاكو نجم انتر ميلان، وزلاتان إبراهيموفيتش نجم إيه سي ميلان، وإيموبيلي مهاجم لاتسيو وسجل كل منهم 14 هدفًا.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات الجولة 21:-

1 – كريستيانو رونالدو – 16 هدفًا

2 – روميلو لوكاكو – 14 هدفًا

3 – تشيرو إيموبيلي– 14 هدفًا

4 – زلاتان إبراهيموفيتش – 14 هدفًا

5 – لويس مورييل – 12 هدفًا

6 – جواو بيدرو – 11 هدفًا

7 – أندريا بيلوتي – 11 هدفًا

8 – لاوتارو مارتينيز – 10 أهداف

9 – لورينزو إنسيني – 9 أهداف

10 – نزولا – 9 أهداف

11 – هيرفينج لوزانو – 9 أهداف

12 – هنريك مخيتاريان – 9 أهداف