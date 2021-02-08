موعد مباراة الاهلي وبايرن ميونخ اليوم بتوقيت السعودية وترددات القنوات المفتوحة الناقلة لها

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاهلي وبايرن ميونخ اليوم بتوقيت السعودية، ينتظر اليوم الملايين من محبي ومشجعي كرة القدم مشاهدة مباراة الاهلي وبايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية، لذلك فهم يبحثون عن موعد مباراة الاهلي وبايرن ميونخ اليوم بتوقيت السعودية، حيث أنها سوف تكون مباراة قوية للغاية تجمع بين بطل أوروبا وبطل أفريقيا، ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة بشكل مجاني على قناة الكأس القطرية وقناة بين سبورت المفتوحة، لكي يتمكن جميع المشاهدين في الوطن العربي من مشاهدة المباراة بأعلى جودة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مقهى لمشاهدة المباراة، ونقدم لكم اليوم في تلك المقالة موعد مباراة الاهلي وبايرن ميونخ اليوم بتوقيت السعودية، وتردد قناة الكس الرياضية وتردد قناة بين سبورت المفتوحة.

موعد مباراة الاهلي وبايرن ميونخ اليوم بتوقيت السعودية

تتم اليوم مباراة فريق الأهلي المصري ضد فريق بايرن ميونخ الألماني، وهي مباراة قوية ينتظرها محبي الكرة في جميع أنحاء العالم، وتقام المباراة اليوم على استاد احمد بن علي المونديالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية، والثامنة مساءا بتوقيت مصر، ومن المقرر أن تتم إذاعة المباراة على قناتي الكأس الرياضية القطرية، وقناة بي ان سبورت المفتوحة، وإليكم تردد القنوات في السطور القادمة.

تردد قناة الكأس الرياضية

تقوم اليوم قناة الكأس القطرية بإذاعة مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، وإليكم تردد القناة في الجدول التالي :