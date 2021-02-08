نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لمتابعة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة ننشرها لكم الآن عبر موقعكم ثقفني، ينتظر العرب جميعاً مباراة الأهلي المصري اليوم ضد فريق نادي بايرن ميونيخ الألماني في إطار مباريات كأس العالم للأندية، والذي يمثل فيه الفريق الأحمر مصر، والذي استطاع الوصول إلى ربع النهائي عن طريق فوزه السابق على فريق الدحيل القطري، لذلك نتابع في ضمن أحداث اليوم تلك المواجهة بين الفريق الأهلاوي ونادي بايرن ميونيخ عبر تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة بتقنية الإتش دي لصورة عالية الوضوح، وفي الأسطر التالية نقدم لكم تردد قناة bein sport المفتوحة.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على القمر نايل سات

تعد مجموعة قنوات بي ان سبورت من أشهر القنوات الرياضية على الإطلاق والتي تبث بطولة كأس العالم للأندية حصرياً من خلال القناة المفتوحة وبدون تشفير عبر الترددات التالية:

التردد 11054 افقي 12765 افقي معدل الترميز 27500

مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

تعد مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في إطار كأس العالم للأندية من أهم المباريات التي تُضاف إلى سجل تاريخ النادي الأهلي في العصر الحديث، ويعتبرها الكثير من محللين وخبراء الرياضة في مصر من أصعب المباريات التي يمكن أن يواجهها الأهلي، بينما يرى عشاق القلعة الحمراء في كل مكان أن الأهلي فريق عظيم وهو جدير بالثقة وسوف يتمم المهمة على أكمل وجه مهما كانت النتيجة النهائية.

وقد صرح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي وأسطورة كرة القدم السابق، بأنه ستكون هناك مكافآت مجزية للاعبين حال فوز فريق النادي الأهلي على غريمه الألماني بايزن ميونيخ حامل لقب بطل دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

يُذكر أن النادي الأهلي من أكثر الأندية تتويجاً على مستوى العالم، وأن تاريخه العريق يحفل بالبطولات والانتصارات وما زال عشاق الأهلي ينتظرون منه المزيد والمزيد من البطولات والإنجازات.