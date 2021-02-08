خاص.. أندرياس بريمه أسطورة بايرن ميونخ: أعرف الأهلي.. والبافاري سيفوز

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أندرياس بريمه هو أحد أساطير المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونخ ، لعب في مركز الظهير الأيسر، وارتدى قميص نادي ميلان الإيطالي، ونادي كايزرسلاوترن الألماني، وريال سرقسطة الإسباني، كان أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر، وكان الحدث الأبرز في مسيرته هو قيادته للمنتخب الألماني للفوز بكأس العالم 1990 بتسجيله هدف الانتصار أمام المنتخب الأرجنتيني في مباراة النهائي.

دوت الخليج تحدث مع الأسطورة بريمه للتحدث عن مباراة النادي الأهلي المرتقبة أمام بايرن ميونخ

وعن توقعاته لنتيجة المباراة، قال:" ستكون مباراة جيدة للغاية بين فريقين قويين، وسأشاهد المباراة بالتأكيد على التلفاز، هذا الموسم بايرن ميونخ فريق قوي للغاية، وأعتقد أنهم سينتصرون وسيصلون للنهائي."

وعن النادي الأهلي، قال بريمه:" أعرف القليل عن النادي الأهلي عندما كنت ألعب مع كايزرسلاوترن مع هاني رمزي، لقد أخبرني الكثير عن هذا النادي، وبالطبع سمعت عنه الكثير أيضًا من المدربين الألمان اللذين دربوا الأهلي."

وعن الكرة المصرية، قال بريمه:" بالطبع، الدوري المصري هو واحد من أقوى الدوري في أفريقيا، ومصر بلد مجنونة بكرة القدم، لقد ساهمت في بعض المشاريع الخاصة بكرة القدم فيها في السنوات الماضية، وأمل أن أزورها مرة أخرى قريبًا."

وتقام مباراة النادي الأهلي وبايرن ميونخ في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.