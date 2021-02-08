كشري: أثق في موسيماني.. والأهلي قادر على صناعة التاريخ أمام بايرن ميونخ

أكد أحمد كشري، نجم الأهلى السابق، ثقته الكاملة في قدرات بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، في تقديم مباراة جيدة أمام بايرن ميونخ خلال مواجهته اليوم فى نصف نهائى كأس العالم للأندية .
وقال "كشري"، إن موسيماني يجيد التعامل في المباريات الكبرى بالشواهد التى أظهرتها الأيام الماضية، مشيرا إلى أن المدرب يلجأ لأسلوب لعب متزن بين الدفاع والهجوم فى كافة مبارياته الكبرى.
وأضاف أن العامل البدنى مهم للغاية خلال مباراة اليوم أمام البايرن خاصة أن الفريق المنافس يمتلك مجموعة من أفضل لاعبي العالم على المستوى البدنى، وهو أمر صعب ويجب التعامل معه بذكاء داخل الملعب من خلال توزيع الجهد حتى لا يتأثر أداء الأحمر مع مرور الوقت.
وأكد أنه يثق تماما فى قدرة الأهلى على تقديم مباراة العمر اليوم أمام بايرن ميونيخ مؤكدا أن وسط الملعب سيكون مفتاح تحقيق مفاجأة تاريخية اليوم مطالبا بتواجد 3 لاعبين فى هذه المنطقة خلال مواجهة الليلة، مشيرا إلى أن الأهلى يجيد بشكل مميز التعامل مع المباريات الكبري على مدار التاريخ ودائما ما يظهر بشكل مميز.
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