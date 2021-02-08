نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يعقد جلسة مع نجم الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بعقد جلسة مع محمد مجدي أفشة نجم المارد الأحمر قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي مونديال الأندية.

وجاءت تلك الجلسة بسبب رغبة موسيماني في احتواء اللاعب في حالة جلوسه على دكة البدلاء أمام الفريق البافاري.

وأوضح موسيماني لنجم الأهلي أنه في حالة جلوسه على دكة البدلاء فإن سيكون له دور خلال الشوط الثاني وعليه الاستعداد بشكل كبير للمشاركة في أي وقت.

و يفكر موسيماني حتى تلك اللحظة في خوض مواجهة بايرن ميونخ عن طريق مشاركة السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج.