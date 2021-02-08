نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب نادي إشبيلية يكشف عن حجم إصابة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث جولين لوبتيجي، مدرب نادي إشبيلية، عن حجم إصابة الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس نجم الفريق، بعد تعرضه لإصابة في الفوز على خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني.

وحصل دجيني داكونام مدافع منتخب توجو ونادي خيتافي على طرد مباشر، بسبب دهس كاحل أوكامبوس.

وقال لوبيتيجي خلال تصريحات صحفية: "ينبغي أن أعتذر علنا على غضبي. شاهدت للتو لاعبي في وضع مروع، لكن كان يجب أن أتصرف بطريقة أفضل".

وتابع: "أهم شيء هو أن يتعافى أوكامبوس سريعا وألا تكون الإصابة خطيرة، لكن مدرب أشبيلية يجب أن يتصرف بطريقة أفضل من ذلك".

وواصل: "نشعر بقلق بالغ على أوكامبوس. نعتقد أنها إصابة خطيرة للغاية. قال إنه تعرض لإصابة خطيرة لكننا نأمل ألا تكون كذلك. لا أحد يرغب في رؤية لاعب في هذا الوضع".