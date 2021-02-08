الرياضة

بترول أسيوط يواجه بني سويف في دوري القسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف ضيفا على نظيره بترول اسيوط في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، ضمن منافسات الاسبوع الثانى عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .


بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف يعوّل على أهمية اللقاء وحصد الثلاث نقاط للعودة الانتصارات للسوايفة والاستمرار بالمنافسة .


ويغيب عن صفوف بنى سويف الثنائى محمود كابونجا وعبد الله عبد العظيم للإصابة .

وكان بنى سويف قد تعادل بمباراته الأخيرة أمام كيما اسوان بهدف لكل منهما .


فيما يخوض بترول اسيوط بقيادة مديره الفنى كرم جابر بدافع تحقيق نتيجة إيجابية بملعبه .


ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 16 نقطة فيما يحتل بترول اسيوط المركز العاشر برصيد 13 نقطة .


ترتيب القسم الثاني


1- الشرقية للدخان 28 نقطة
2-المنيا23 نقطة
3- الإعلاميين 20 نقطة
4- ديروط 18 نقطة
5- الألومنيوم 18 نقطة
6- بنى سويف 16 نقطة
7- شبان قنا 16 نقطة
8- سوهاج 16 نقطة
9- الفيوم 15 نقطة
10- البترول 13 نقطة
11- شباب سمسطا 10 نقاط
12- كيما أسوان 10 نقاط
13- طهطا 10 نقاط
14- قنا 9 نقاط
15- تليفونات بني سويف 7 نقاط
16- أسمنت أسيوط 4 نقاط

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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