برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

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أحمد جودة - القاهرة - كشف برشلونة الإسباني عن التشخيص المبدئي لإصابة نجم دفاع الفريق الأوروجواياني رونالد أراوخو في بيان رسمي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أراوخو تعرض للإصابة في مباراة برشلونة وريال بيتيس أمس الأحد التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث خرج في الدقيقة 11 وشارك الهولندي فرينكي دي يونج بدلا منه.

وأوضحت التقارير الصحفية أن برشلونة لم يعلن عن مدة الغياب المتوقعة لأراوخو، حيث يستعد برشلونة لمواجهة أشبيلية يوم الأربعاء المقبل على ملعب رامون سانشيز بيزاخون في مباراة ذهاب الدور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال برشلونة في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "رونالد أراوخو يعاني من التواء في الكاحل الأيسر وسيخضع غدا لمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة المدى الدقيقة للإصابة."