نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعد قليل مواجهة من العيار الثقيل أمام بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ الألماني

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، ضد بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، على ملعب

«ستاد احمد بن علي» مساء اليوم الإثنين عند الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد حقق الفوز في مباراة ربع نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021، بعد الفوز أمام صاحب الأرض والضيافة الدحيل القطري.

من جانبه يستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ الألماني بالترددات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ (المفتوحة)

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة- beIN sports HD

التردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 2750

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة الكاس 3 – Alkas HD 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد11919.

الاستقطاب أفقي.

الترميز 27500

التصحيح 3/4

تردد قناة 20 ميديا ست المفتوحة 20Mediaset

القمر: Eutelsat 5 West A 5 غربًا

التردد: 12522

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 35500

التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

القنوات المشفرة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني

قناة بين سبورت 1- beIN sports HD 1

قناة بين سبورت 11- beIN sports HD 11 بالإنجليزية

قناة RTE Two عبر القمر الصناعي استرا

قناة الكاس 6 – ALKAS HD 6

قناة DAZN 1 Bar Deutsch HD الألمانية

قناة C More Sport 2 HD fin الألمانية.