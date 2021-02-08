انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة بين سبورت المفتوحه لمشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تردد قناة بين سبورت المفتوحه التي تعد القناة المفضلة لدى عشاق كرة القدم، والتي من المقرر اليوم، الإثنين، أن تعرض مباراة الأهلي مع نظيره بايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية المقام في دولة قطر، حتى 11 من شهر فبراير الجاري. ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسيواجه الفائز من مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ نادي تيجراس المكسيكي في النهائي يوم الخميس 11 فبراير، كما سيتنافس الفريق الخاسر في مع فريق بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع بذات اليوم.

تردد قناة بين سبورت المفتوحه 2021

تعد قناة بين سبورت المفتوحة من أعرق القنوات الرياضية الفضائية المتخصصة، حيث تحرص على متابعة وعرض كافة الأمور المتعلقة بالشأن الرياضي في العالم برمته. ولا شك أن مباراة الأهلي مع بايرن ميونخ الألماني من أهم ما يشغل بال متابعيها، لذلك يمكن مشاهدة المباراة عبر ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحه التالي:

تردد 12765 أو 11054 بمعدل استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 2750

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

تشكيل فريق النادي الأهلي

تعد مشاركة نادي القلعة الحمراء بكأس العالم للأندية هي المشاركة السادسة له، وذلك عقب أن فاز في دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر حصوله على لقب بطل دوري أبطال أوروبا حال فوزه على نظيره الألماني في هذه المباراة ليكون بذلك أول ناد مصري يدخل نهائيات بطولة العالم ويواجه فريق تيجريس المكسيكي.

وحول توقعات تشكيل فريق النادي الأهلي، فمن المتوقع أن تكون حراسة المرمى للاعب محمد الشناوي، بينما يكون بخط الدفاع كلا من اللاعب علي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وبدر بانون. كما من المتوقع أن يكون بخط الوسط كلا من اللاعب محمد مجدي وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج. أما خط الهجوم فيكون لكلا من اللاعب طاهر محمد طاهر وحسين الشحات.