سيراميكا كليوباترا يدرك التعادل امام مصر المقاصة في الدقيقة 89

أدرك فريق سيراميكا كليوباترا التعادل امام مصر المقاصة بهدف في الدقيقة 89 للمباراة على ملعب السويس في الدوري المصري

واحرز الهدف دابو في الدقيقة ال 89 للمباراة

رض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أمام مصر المقاصة المقامة بينهما بملعب السويس الجديد، في إطار الجولة الـ 12 من منافسات الدوري الممتاز.

كان سيراميكا الأخطر طوال أوقات الشوط الأول وأضاع مجموعة من الفرص السهلة لكتابة التفوق، والتي يأتي على رأسها إضاعة ركلة جزاء من قبل شادي حسين مهاجم الفريق.

ويخوض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد توني - سيف تقا - عبد الله محمود - فابريس نجا

خط الوسط: محمود نبيل - كوامي بونسو - صالح جمعه - ميدو جابر

خط الهجوم: شادي حسين - محمد إبراهيم