طولان يعلن تشكيل إنبي لمباراة سموحة

وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جاد. خط الدفاع: علي فوزي، زياد بوغطاس، رامي صبري، كريم فؤاد. خط الوسط: صلاح ريكو، أحمد العجوز، وأمامهما الثلاثي: مصطفى شلبي، محمد المرسي، دينو بيتر. الهجوم: جون أوكويي إيبوكا.‏

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