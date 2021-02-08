محمد عبد الغني يشارك في مران الزمالك بعد التعافي من الإصابة

ظهر محمد عبد الغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتعرض محمد عبد الغني للإصابة بجرح أسفل الفك خلال مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، مما استلزم خياطته 12 غرزة، وغاب عن لقاء أمس أمام الاتحاد السكندري.



وحصل عبد الغني على الضوء الأخضر من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن على إصابته.