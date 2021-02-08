محمد عبد الغني يشارك في مران الزمالك بعد التعافي من الإصابة

وتعرض محمد عبد الغني للإصابة بجرح أسفل الفك خلال مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، مما استلزم خياطته 12 غرزة، وغاب عن لقاء أمس أمام الاتحاد السكندري.
وحصل عبد الغني على الضوء الأخضر من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن على إصابته.
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